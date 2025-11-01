Grande successo per Halloween in Piazza | Foiano in festa tra magia e partecipazione

Arezzo, 1 novembre 2025 – Grande successo per “ Halloween in Piazza”: Foiano in festa tra magia e partecipazione. Il Sindaco Jacopo Franci: Foiano sempre più città evento. Una folla di persone ha affollato ieri pomeriggio le vie e le piazze del centro storico di Foiano della Chiana, trasformate per l’occasione in un coloratissimo scenario di festa per l’edizione 2025 di “Halloween in Piazza”. Un evento dedicato a bambini e famiglie che ha visto una partecipazione straordinaria, tra costumi, musica, spettacoli e la tradizionale caccia al tesoro che ha coinvolto grandi e piccoli in un’atmosfera di pura allegria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

