grande soddisfazione per questo risultato segnalazione partita dal territorio

Sulla Provinciale 2 Bagnara il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, Riccardo Vicari nei mesi scorsi, a febbraio, aveva presentato sull’argomento prima una segnalazione e poi una interrogazione. L’intervento che partirà nei mesi prossimi prevede la posa di tappeto in basalto con bitume modificato e la successiva bonifica. Il cantiere interesserà un tratto di 200 metri, in corrispondenza dei diversi punti critici evidenziati da più parti, con una attenzione particolare riservata all’incrocio con la Via Felisio. I lavori avranno l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e la qualità della viabilità, necessità più volte espressa dai residenti e dalla comunità lughese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

