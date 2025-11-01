Grande Fratello Valentina e Anita sfiorano la rissa | urla e accuse nella notte di Halloween Caos nella Casa

Valentina Piscopo si scaglia contro Anita Mazzotta e gli altri concorrenti. Domenico D'Alterio perde la calma e la Casa esplode tra insulti e accuse di falsità. L'ingresso di Valentina Piscopo nella casa del Grande Fratello ha dato finalmente una scossa ai soporiferi concorrenti. La festa di Halloween si è trasformata in una notte di urla, accuse e tensione alle stelle. Quella che doveva essere una serata di divertimento si è presto tramutata in un vero e proprio scontro verbale che ha rischiato di degenerare in rissa. Protagonisti del caos: Valentina Piscopo, ospite della Casa, e Anita Mazzotta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, Valentina e Anita sfiorano la rissa: urla e accuse nella notte di Halloween. Caos nella Casa

Altre letture consigliate

Dopo un confronto con alcuni inquilini, Valentina scoppia in lacrime… #GrandeFratello Guarda il video completo: - X Vai su X

Grande Fratello. . Maschere, misteri e un Freeze popolato di mostri! ? Halloween nella Casa di #GrandeFratello è uno spettacolo da urlo! - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello, Valentina e Anita sfiorano la rissa, urla e accuse nella notte di Halloween, caos nella Casa - Domenico D'Alterio perde la calma e la Casa esplode tra insulti e accuse di falsità. Lo riporta movieplayer.it

Grande Fratello, Valentina Piscopo e Domenico D’Alterio contro tutti: “Siete dei falsi e bugiardi!” - Valentina Piscopo e Domenico D'Alterio si sono messi contro tutta la casa del Grande Fratello. Come scrive mondotv24.it

Grande Fratello, caos nella Casa: Valentina esplode contro Anita alla festa - Tensione al Grande Fratello: Valentina esplode contro Anita durante la festa di Halloween. mondotv24.it scrive