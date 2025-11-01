Grande Fratello Simone crea tensione in Casa- L’accaduto spiazza
Grande Fratello, scontri accesi la notte di Halloween. Simone crea tensioni e discussioni in Casa. Al Grande Fratello i coinquilini stanno iniziando ad animare la convivenza con litigi, scontri e chiarimenti. Nelle ultime ore hanno festeggiato in Casa la notte di Halloween con un party super movimentato. Dallo scontro tra Valentina, Domenico e gli inquilini, subito dopo anche Simone un pò brillo ha causato tensioni. Leggi anche Godwin si è esibito in Italia per la prima volta. L’artista si racconta a 361 Magazine L’intervista Stando a quanto riporta Biccy.it, il giovane concorrente rivolgendosi ad Anita ha dichiarato: “Il mio pensiero è che io posso uscire domani, perché tanto io le risposte che dovevo avere nella vita ce le ho avute, quello che dovevo recuperare nella mia vita l’ho avuto. 🔗 Leggi su 361magazine.com
