Grande Fratello, rissa sfiorata durante il party di Halloween: cos’è accaduto tra Domenico, Valentina e gli altri inquilini. Al Grande Fratello durante la serata di Halloween gli animi si sono accesi. Nella Casa è scoppiata una lite furibonda tra Valentina, Domenico ed alcuni inquilini. La concorrente Anita continua a rimanere della sua idea, ovvero che D’Alterio e la compagna abbiano architettato tutto pur di entrare al GF: “ Ragazzi io penso che potrebbe essere una cosa pensata prima. Dai, lei è entrata, poi è tornata, poi è riapparsa ieri e adesso è ospite qui in casa. A questo punto penso che era tutto premeditato”. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Grande Fratello, scattano scintille. Domenico sbotta: “Non vi dovete permettere”

