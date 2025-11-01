Grande Fratello notte di Halloween fuori controllo | Simone ubriaco ribalta il tavolo e scoppia il caos
La casa del Grande Fratello è tornata protagonista di una serata movimentata. Come ogni anno, la festa di Halloween ha portato travestimenti, musica e tanta allegria, ma anche qualche eccesso di troppo. Tra urla, bicchieri alzati e tensioni improvvise, la notte si è trasformata in un piccolo caso televisivo che ha scatenato il web. Il protagonista indiscusso è stato Simone De Bianchi, che dopo aver bevuto più del dovuto ha dato vita a una serie di momenti concitati. Le sue parole confuse e le confessioni improvvise hanno spiazzato tutti, fino a un’esplosione di rabbia che ha sconvolto l’equilibrio della casa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
News recenti che potrebbero piacerti
Grande Fratello. . Maschere, misteri e un Freeze popolato di mostri! ? Halloween nella Casa di #GrandeFratello è uno spettacolo da urlo! - facebook.com Vai su Facebook
Tutto è pronto per una serata da brivido Che la notte più spaventosa dell’anno abbia inizio #GrandeFratello - X Vai su X
Grande Fratello, scoppia il putiferio nella Casa: urla, liti e caos totale (Video) - L'entrata di Valentina Piscopo, la compagna di Domenico D'Alterio, ha portato ... Si legge su isaechia.it
Halloween al Grande Fratello: La Serata Turbolenta di Simone De Bianchi - La festa di Halloween al Grande Fratello ha portato con sé inaspettate sorprese e intensi conflitti tra i concorrenti, con Simone De Bianchi che si è ritagliato un ruolo da protagonista nell'evento. Secondo notizie.it
Grande Fratello, serata choc: Simone ubriaco si sfoga e fa infuriare Omer - Nella notte di Halloween al Grande Fratello, Simone De Bianchi perde le staffe: dichiarazioni su Anita Mazzotta, lite furiosa con Grazia e tavolo ribaltato in giardino. quilink.it scrive