Grande Fratello notte di Halloween fuori controllo | Simone ubriaco ribalta il tavolo e scoppia il caos

La casa del Grande Fratello è tornata protagonista di una serata movimentata. Come ogni anno, la festa di Halloween ha portato travestimenti, musica e tanta allegria, ma anche qualche eccesso di troppo. Tra urla, bicchieri alzati e tensioni improvvise, la notte si è trasformata in un piccolo caso televisivo che ha scatenato il web. Il protagonista indiscusso è stato Simone De Bianchi, che dopo aver bevuto più del dovuto ha dato vita a una serie di momenti concitati. Le sue parole confuse e le confessioni improvvise hanno spiazzato tutti, fino a un’esplosione di rabbia che ha sconvolto l’equilibrio della casa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

