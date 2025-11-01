Grande Fratello notte di Halloween da incubo | Simone ubriaco ribalta un tavolo e confessa l’amore per Anita!

Nella Casa del Grande Fratello scoppia il delirio: Simone De Bianchi, dichiara i suoi sentimenti e finisce in una lite furiosa con Grazia Kendi davanti a tutti. La festa di Halloween nella Casa del Grande Fratello si è trasformata nella serata più movimentata della stagione. Quello che doveva essere un momento di spensieratezza si è presto tramutato in un susseguirsi di litigi, accuse e tensioni crescenti. Al centro di tutto, la lite di Domenico e Veronica contro tutti e poi Simone De Bianchi, protagonista di una serie di episodi che hanno acceso il dibattito sui social. Simone: una notte da protagonista: confessioni inattese e parole confuse Nel cuore della notte, visibilmente alticcio, Simone ha iniziato a parlare senza filtri, confessando un inaspettato interesse per Anita Mazzotta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

