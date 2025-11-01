Grande Fratello notte di caos | Halloween tra urla e attacchi tutte le liti

La festa di Halloween al Grande Fratello 2025 è stata decisamente movimentata ieri sera. Urla e scontri hanno caratterizzato una serata che doveva essere di solo divertimento. Invece, i concorrenti hanno regalato uno spettacolo decisamente sopra le righe. E forse è un po’ quello che ci voleva, visto che tanti telespettatori sono rimasti incollati su Mediaset Extra per seguire la diretta fino a tardi, come i vecchi tempi. Protagonisti di queste liti sono stati Valentina, Domenico, Anita, Grazia e Simone. Ma un po’ tutta la Casa più spiata d’Italia si è movimentata da un acceso diverbio che è nato, inizialmente, tra la Piscopo e la Mazzotta. 🔗 Leggi su Latuafonte.com