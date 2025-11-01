Grande Fratello notte di caos | Halloween tra urla e attacchi tutte le liti
La festa di Halloween al Grande Fratello 2025 è stata decisamente movimentata ieri sera. Urla e scontri hanno caratterizzato una serata che doveva essere di solo divertimento. Invece, i concorrenti hanno regalato uno spettacolo decisamente sopra le righe. E forse è un po’ quello che ci voleva, visto che tanti telespettatori sono rimasti incollati su Mediaset Extra per seguire la diretta fino a tardi, come i vecchi tempi. Protagonisti di queste liti sono stati Valentina, Domenico, Anita, Grazia e Simone. Ma un po’ tutta la Casa più spiata d’Italia si è movimentata da un acceso diverbio che è nato, inizialmente, tra la Piscopo e la Mazzotta. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
Altre letture consigliate
Dopo un confronto con alcuni inquilini, Valentina scoppia in lacrime… #GrandeFratello Guarda il video completo: - X Vai su X
Grande Fratello. . Maschere, misteri e un Freeze popolato di mostri! ? Halloween nella Casa di #GrandeFratello è uno spettacolo da urlo! - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello, Valentina e Anita sfiorano la rissa, urla e accuse nella notte di Halloween, caos nella Casa - Domenico D'Alterio perde la calma e la Casa esplode tra insulti e accuse di falsità. Segnala movieplayer.it
Grande Fratello, scoppia il putiferio nella Casa: urla, liti e caos totale (Video) - L'entrata di Valentina Piscopo, la compagna di Domenico D'Alterio, ha portato ... Riporta isaechia.it
Grande Fratello, caos nella Casa: Valentina esplode contro Anita alla festa - Tensione al Grande Fratello: Valentina esplode contro Anita durante la festa di Halloween. Lo riporta mondotv24.it