Dilei.it | 1 nov 2025

La notte non è stata delle migliori al Grande Fratello, tanto da richiedere l’intervento della regia, che ha scelto di far scattare la censura. Ieri 31 ottobre si è tenuta la festa per la notte di Halloween: invece di un momento di svago per i concorrenti, si è trasformata in un incubo, una vera notte di orrore tra litigi e furie dei concorrenti. Si parla già di possibili provvedimenti in arrivo, visti i comportamenti inaccettabili. E se questo è un vero ritorno alle origini, allora ci si aspetta una linea dura da parte di Simona Ventura, la conduttrice che ha raccolto il testimone da Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello, la festa di Halloween finisce male: dopo il caos scatta la censura

