Grande Fratello Halloween da incubo | rissa sfiorata tra Valentina Domenico e Anita

Tivvusia.com | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La festa di Halloween nella casa del Grande Fratello si è trasformata in una notte di tensione. Quella che doveva essere una serata di divertimento tra maschere e risate è invece finita tra urla e accuse pesanti. Tutto è iniziato dopo l’ingresso di Valentina Piscopo, tornata nel reality come ospite per osservare il comportamento del suo compagno Domenico D’Alterio con Benedetta Stocchi. Da quando Valentina ha fatto il suo ritorno, molti concorrenti hanno iniziato a sospettare che la coppia abbia pianificato tutto prima dell’inizio del programma, costruendo ad arte un triangolo amoroso per attirare attenzione e visibilità. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

