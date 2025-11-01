Grande fratello a rischio chiusura Mediaset valuta una soap turca

Il crollo era nell’aria, e alla fine è arrivato: la puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 30 ottobre ha registrato uno share drammatico del 13,1%, con appena 1.620.000 spettatori medi. Numeri che mettono seriamente a rischio la tenuta del format su Canale 5, con l’ipotesi di una chiusura anticipata che non appare più così remota. Sorprende la scelta di Mediaset di spostare il programma dal lunedì, sua serata storica, dove comunque non brillava (intorno al 15%, con picco al 20% solo all’esordio), a un giovedì ancora più ostico. 🔗 Leggi su Soapvibes.it © Soapvibes.it - Grande fratello a rischio chiusura. Mediaset valuta una soap turca

