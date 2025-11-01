Grande Fratello 25 concorrente ubriaco e tavolo ribaltato | Omer furioso
Grande Fratello ha organizzato la tradizionale festa di Halloween e, dopo la musica e i costumi, la serata è diventata tesa. A notte fonda, un concorrente ha iniziato a parlare senza filtri, tra dichiarazioni personali e momenti di confusione. Poco dopo, è arrivato un gesto plateale che ha scosso la Casa e acceso lo scontro con altri inquilini. Vediamo cosa è successo, chi ha reagito e perché la notte si è chiusa tra richiami e spiegazioni. Grande Fratello 2025: confessioni notturne e parole confuse. Nel cuore della notte, Simone De Bianchi ha iniziato a parlare in modo disordinato, spiegando di avere un interesse per Anita Mazzotta.
