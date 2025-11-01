Gran folla al Must | debutto record per il Museo di Storiografia naturalistica dell’Ateneo

Davvero un gran debutto per il MUST, il Museo di Storiografia Naturalistica dell’Università di Parma. Dopo le prime due giornate solo su prenotazione, oggi l’apertura a ingresso libero è stata da tutto esaurito. Gran folla fin dall’apertura, alle 10, e poi per tutto l’arco della giornata. Da. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

