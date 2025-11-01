Gran Bretagna almeno 10 persone accoltellate su un treno | Scene terrificanti

Grave accoltellamento nel Regno Unito, dove alcune persone, di cui non è stato reso noto il numero, ma pare almeno 10, sono state ferite su un treno diretto ad Huntingdon, nel Cambridgeshire. Non è possibile ancora sapere quale sia la gravità delle ferite ma due persone sono state arrestate. Kevin Hollinrake, parlamentare inglese, ha però parlato di "scene terrificanti". Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

