Pianetamilan.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giornalista Alessandra Gozzini ha fatto il punto sul delicato momento che sta attraversando l'attaccante del Milan, Santiago Gimenez, in vista del calciomercato invernale. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gozzini: “Gimenez? Senza segnali il suo tempo al Milan rischia di scadere. Se invece …”

gozzini gimenez senza segnaliGozzini: "Il club, che ora nega, cercherebbe un sostituto di Gimenez sul mercato con caratteristiche più funzionali al gioco di Allegri" - Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Santiago Gimenez: "Per ritrovare l’unica volta in cui Gimenez è stato decisivo in ... Si legge su milannews.it

gozzini gimenez senza segnaliGimenez a tempo determinato: svolta in due mesi o addio al Milan - Serve un segnale forte o le strade potrebbero dividersi ... Segnala msn.com

