Gozzini | Gimenez? Senza segnali il suo tempo al Milan rischia di scadere Se invece …
La giornalista Alessandra Gozzini ha fatto il punto sul delicato momento che sta attraversando l'attaccante del Milan, Santiago Gimenez, in vista del calciomercato invernale. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Gimenez, sveglia o addio. Santi a zero gol, gli restano 2 mesi per tenersi il Milan Da qui a gennaio mancano 8 partite, eventualmente 9 con la finalissima di Supercoppa italiana. Serve un segnale forte o le strade potrebbero dividersi Gozzini - @Gazzetta_it - X Vai su X
? RINNOVO A SORPRESA! La priorità del #Milan è Alexis #Saelemaekers (scadenza 2027). Firma imminente: secondo Gozzini la sua firma potrebbe arrivare "prima di quelle degli altri big". Mossa strategica: blindare la fascia destra con un giocatore - facebook.com Vai su Facebook
Gozzini: "Il club, che ora nega, cercherebbe un sostituto di Gimenez sul mercato con caratteristiche più funzionali al gioco di Allegri" - Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Santiago Gimenez: "Per ritrovare l’unica volta in cui Gimenez è stato decisivo in ... Si legge su milannews.it
Gimenez a tempo determinato: svolta in due mesi o addio al Milan - Serve un segnale forte o le strade potrebbero dividersi ... Segnala msn.com