Governo | Santillo M5s ' su casa Meloni chiederemo chiarimenti'

Roma, 1 nov. (Adnkronos) - "Oggi emergono, come da due anni a questa parte, dettagli piuttosto opachi e ambigui sulla villa con piscina recentemente acquistata dalla premier Meloni per circa 1,2 milioni di euro". Lo dice Agostino Santillo (M5S), vicepresidente della commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera. "Un'operazione alquanto rara, nel suo genere, visto che Meloni ha rilevato una villa pattuendo lavori di ristrutturazione a carico dei venditori, tra cui numerosi interventi di efficientamento energetico. Quindi lavori a carico dei venditori, ma a totale beneficio della premier, che in virtù di un atto di immissione di possesso anticipato è andata ad abitare nella villa anche in anticipo, quando ancora non ne era proprietaria -prosegue Santillo-. 🔗 Leggi su Iltempo.it

