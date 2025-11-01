Google ci riprova e testa il ritorno della visuale centrata per Maps su Android Auto

Tuttoandroid.net | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google ci riprova e testa di nuovo la visuale centrata per Maps su Android Auto, ora senza elementi che coprono la mappa. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

google ci riprova e testa il ritorno della visuale centrata per maps su android auto

© Tuttoandroid.net - Google ci riprova e testa il ritorno della visuale centrata per Maps su Android Auto

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Google Riprova Testa Ritorno