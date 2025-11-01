Goodhairday | Ariana Grande la popstar dalla chioma magica
Dopo tre anni nei panni di una bionda (per il ruolo di Glinda in Wicked), Ariana Grande è tornata alle radici ed è di nuovo castana. Una chioma, la sua che ha fatto sempre parlare, non solo per i cambi colore ma soprattutto perché ha fatto della coda alta una firma stilistica, rendendola una della acconciatura più copiate degli ultimi anni. Eccovi, allora, serviti i suoi hairstyle più belli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ariana Grande contro i fan di Trump: lo sfogo social che fa discutere - Ariana Grande non si nasconde e condivide un post al vetriolo che mette sotto accusa i sostenitori di Trump. Riporta msn.com