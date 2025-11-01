Good Blood
Seduto davanti alla TV, a un PC o a qualsiasi altro dispositivo che emetta immagini e proietti Wrestling, ho scoperto quanto il sangue possa valere in questa disciplina. Quando vale essere cresciuti all’ombra di un Ring, in viaggio, accanto a genitori e colleghi impegnati in questo business. Sono innumerevoli le famiglie, innumerevoli coloro che hanno seguito i passi di madri, zii, nonni, padri. Sono in tanti coloro che hanno seguito le orme dei propri padri, proprio cosi, padri che sono stati grandi. Grandissimi. Padri che sono stati campioni del mondo una, due, tre, sedici volte. E mi sono chiesto: di tutti questi padri però, quanti figli hanno davvero eguagliato la grandezza. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
