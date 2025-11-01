Concluso il moving day a Mallorca, isola delle Baleari, in Spagna, dove si sta giocando il Grand Final del Challenge Tour al Club de Golf Alcanada. A guidare la classifica è il britannico James Morrison che, con i suoi 3 colpi di vantaggio sugli inseguitori (si trova a -13 dopo R3), ha giá messo un discreto distacco sulla seconda posizione occupata dal sudafricano Daniel Van Tonder e dallo scozzese Euan Walker, fermi a -10. Ottima prestazione per l’italiano Stefano Mazzoli che nonostante abbia perso la leadership mantiene un’importante posizione in vista dell’ultima giornata. L’azzurro è 4º, a pari merito con l’inglese Joshua Berry, a -9 sul totale dopo una giornata, quella odierna, in -1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, Mazzoli 4º ad un giro dalla fine a Mallorca. Guida Morrison