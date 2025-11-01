Gol Vardy l’ex Leicester riapre Cremonese Juve dopo una brutta palla persa dai bianconeri | Gatti scivola e l’inglese non perdona

Gol Vardy, l’ex Leicester riapre la partita: il racconto della rete che riapre Cremonese Juve, tutti i dettagli. La partita sembrava chiusa, ma un errore difensivo riapre clamorosamente i giochi. All’83° minuto, la Cremonese accorcia le distanze, portando il risultato sul 2-1 contro la Juventus e regalando un finale di partita ad altissima tensione. A firmare la rete della speranza per i padroni di casa è l’uomo più atteso, il campione inglese Jamie Vardy. CREMONESE JUVE LIVE Gol Vardy: la cronaca della rete. Il gol che riapre il match nasce da una brutta gestione del pallone da parte dei bianconeri in fase di impostazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol Vardy, l’ex Leicester riapre Cremonese Juve dopo una brutta palla persa dai bianconeri: Gatti scivola e l’inglese non perdona

