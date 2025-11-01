Gol Savona l’ex Juventus trova la sua prima gioia in Premier League | stende lo United con questa rete
Gol Savona, l’ex talento bianconero trova la sua prima gioia: un gol da rapinatore d’area contro lo United, per il momentaneo 2-1. Una favola che si realizza, un lampo di gioia in una stagione fin qui nerissima. Nicolò Savona ha trovato il suo primo, pesantissimo gol in Premier League. E lo ha fatto in una partita da sogno, al City Ground, contro un avversario leggendario come il Manchester United. L’ex talento della Juve Primavera e Next Gen si è preso la scena, regalando un pomeriggio indimenticabile ai suoi nuovi tifosi. Savona: la zampata che illude il Forest. In un momento di caos totale per il Nottingham Forest, reduce dall’esonero lampo di Postecoglou e in attesa del nuovo tecnico (con Dyche in pole), ci ha pensato il giovane italiano a regalare un sorriso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
$DouglasLuiz e $Savona conquistano il $Nottingham Forest: i due ex $Juventus protagonisti nel 2-0 contro il Porto in Europa League - X Vai su X
Savona decisivo con il Nottingham Forest: l'ex Juventus si guadagna un rigore in Europa League contro il Porto - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, l'analisi dei numeri dei suoi tre centravanti nelle prime giornate di Serie A - 1 con l’Atalanta del 27 settembre (con gol bianconero di Cabal), Igor Tudor aveva risposto così alla domanda sulla continua alternanza di uomini in attacco: “Ci sono tre giocatori che giocano ... Da sport.sky.it