Gol Savona l’ex Juventus trova la sua prima gioia in Premier League | stende lo United con questa rete

Gol Savona, l’ex talento bianconero trova la sua prima gioia: un gol da rapinatore d’area contro lo United, per il momentaneo 2-1. Una favola che si realizza, un lampo di gioia in una stagione fin qui nerissima.  Nicolò Savona  ha trovato il suo primo, pesantissimo gol in Premier League. E lo ha fatto in una partita da sogno, al City Ground, contro un avversario leggendario come il  Manchester United. L’ex talento della  Juve Primavera  e  Next Gen  si è preso la scena, regalando un pomeriggio indimenticabile ai suoi nuovi tifosi. Savona: la zampata che illude il Forest. In un momento di caos totale per il Nottingham Forest, reduce dall’esonero lampo di Postecoglou e in attesa del nuovo tecnico (con Dyche in pole), ci ha pensato il giovane italiano a regalare un sorriso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

