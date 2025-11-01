Gol Savona l’ex Juventus trova la sua prima gioia in Premier League | stende lo United con questa rete

Gol Savona, l’ex talento bianconero trova la sua prima gioia: un gol da rapinatore d’area contro lo United, per il momentaneo 2-1. Una favola che si realizza, un lampo di gioia in una stagione fin qui nerissima. Nicolò Savona ha trovato il suo primo, pesantissimo gol in Premier League. E lo ha fatto in una partita da sogno, al City Ground, contro un avversario leggendario come il Manchester United. L’ex talento della Juve Primavera e Next Gen si è preso la scena, regalando un pomeriggio indimenticabile ai suoi nuovi tifosi. Savona: la zampata che illude il Forest. In un momento di caos totale per il Nottingham Forest, reduce dall’esonero lampo di Postecoglou e in attesa del nuovo tecnico (con Dyche in pole), ci ha pensato il giovane italiano a regalare un sorriso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

