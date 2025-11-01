Gol Kostic ecco la prima rete dell’era Spalletti! Cremonese Juve si sblocca dopo 1? | il serbo segna nel giorno del suo compleanno

Gol Kostic, ecco la prima rete dell’era Spalletti dopo pochi secondi dall’inizio di Cremonese Juve: tutti i dettagli. Un inizio migliore non poteva sognarlo. L’era di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus si apre nel modo più elettrizzante possibile: dopo appena due minuti di gioco, i bianconeri sono già in vantaggio allo Stadio Zini contro la Cremonese. A sbloccare il risultato è l’uomo più inatteso, Filip Kostic, che festeggia il suo compleanno (oggi compie 33 anni) con un gol pesantissimo. CREMONESE JUVE LIVE Gol Kostic: la cronaca della rete. L’azione del vantaggio bianconero è stata tanto rapida quanto spettacolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol Kostic, ecco la prima rete dell’era Spalletti! Cremonese Juve si sblocca dopo 1?: il serbo segna nel giorno del suo compleanno

Scopri altri approfondimenti

Non sarà un fenomeno, ma ieri su quella fascia sinistra ha dimostrato che probabilmente poteva esser una soluzione anche prima Magari consentendo a Cambiaso di giocare a destra ed evitarci due mesi di Kalulu esterni a tutta fascia Kostic ci insegna che i g - facebook.com Vai su Facebook

#Juventus beffata nel finale del primo tempo. I bianconeri sono andati diverse volte vicini al raddoppio e sembravano in totale controllo della partita prima del pari di #Zaniolo. Molto bene #Vlahovic e #Kostic, molto meno #Openda #JuveUdinese - X Vai su X

Kostic fa esultare Spalletti dopo 90 secondi: Juventus in vantaggio a Cremona - Filip Kostic sblocca la sfida tra Cremonese e Juventus in favore dei bianconeri: prima azione e subito gol per la squadra di Luciano Spalletti, che passa. Riporta tuttomercatoweb.com

Lazio-Juventus 1-0, gol e highlights: la decide una rete di Basic - Con un 7,5 in pagella è Basic il migliore del posticipo: tanti voti alti nella Lazio (molti 7) e tutti i giocatori sopra la sufficienza. Scrive sport.sky.it