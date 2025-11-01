Gol Kostic ecco la prima rete dell’era Spalletti! Cremonese Juve si sblocca dopo 1? | il serbo segna nel giorno del suo compleanno

Gol Kostic, ecco la prima rete dellera Spalletti dopo pochi secondi dall’inizio di Cremonese Juve: tutti i dettagli. Un inizio migliore non poteva sognarlo. L’era di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus si apre nel modo più elettrizzante possibile: dopo appena due minuti di gioco, i bianconeri sono già in vantaggio allo Stadio Zini contro la Cremonese. A sbloccare il risultato è l’uomo più inatteso, Filip Kostic, che festeggia il suo compleanno (oggi compie 33 anni) con un gol pesantissimo. CREMONESE JUVE LIVE Gol Kostic: la cronaca della rete. L’azione del vantaggio bianconero è stata tanto rapida quanto spettacolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Kostic fa esultare Spalletti dopo 90 secondi: Juventus in vantaggio a Cremona - Filip Kostic sblocca la sfida tra Cremonese e Juventus in favore dei bianconeri: prima azione e subito gol per la squadra di Luciano Spalletti, che passa. Riporta tuttomercatoweb.com

