Gol Kostic ecco la prima rete dell’era Spalletti! Cremonese Juve si sblocca dopo 1? | il serbo segna nel giorno del suo compleanno
Gol Kostic, ecco la prima rete dell’era Spalletti dopo pochi secondi dall’inizio di Cremonese Juve: tutti i dettagli. Un inizio migliore non poteva sognarlo. L’era di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus si apre nel modo più elettrizzante possibile: dopo appena due minuti di gioco, i bianconeri sono già in vantaggio allo Stadio Zini contro la Cremonese. A sbloccare il risultato è l’uomo più inatteso, Filip Kostic, che festeggia il suo compleanno (oggi compie 33 anni) con un gol pesantissimo. CREMONESE JUVE LIVE Gol Kostic: la cronaca della rete. L’azione del vantaggio bianconero è stata tanto rapida quanto spettacolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Non sarà un fenomeno, ma ieri su quella fascia sinistra ha dimostrato che probabilmente poteva esser una soluzione anche prima Magari consentendo a Cambiaso di giocare a destra ed evitarci due mesi di Kalulu esterni a tutta fascia Kostic ci insegna che i g - facebook.com Vai su Facebook
#Juventus beffata nel finale del primo tempo. I bianconeri sono andati diverse volte vicini al raddoppio e sembravano in totale controllo della partita prima del pari di #Zaniolo. Molto bene #Vlahovic e #Kostic, molto meno #Openda #JuveUdinese - X Vai su X
Kostic fa esultare Spalletti dopo 90 secondi: Juventus in vantaggio a Cremona - Filip Kostic sblocca la sfida tra Cremonese e Juventus in favore dei bianconeri: prima azione e subito gol per la squadra di Luciano Spalletti, che passa. Riporta tuttomercatoweb.com
