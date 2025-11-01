Gol Cerpelletti il centrocampista realizza una vera e propria magia in Inter Primavera Frosinone! – VIDEO

di Giuseppe Colicchia Gol Cerpelletti, il centrocampista realizza una vera e propria magia in Inter Primavera Frosinone! – Il VIDEO della bellissima rete. Una prestazione convincente e una vittoria rotonda per l’Inter Primavera. I giovani nerazzurri guidati dal tecnico Benny Carbone si sono imposti con un netto 4-0 sul Frosinone, conquistando tre punti importanti per il loro cammino in campionato. A sbloccare la gara e ad aprire la goleada, al 26? del primo tempo, è stato un gol da cineteca del centrocampista Filippo Cerpelletti. Il classe 2007 ha messo in scena una vera e propria magia, partendo palla al piede e saltando gli avversari con uno slalom elegante. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gol Cerpelletti, il centrocampista realizza una vera e propria magia in Inter Primavera Frosinone! – VIDEO

