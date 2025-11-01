La guerra di Donald Trump ai narcotrafficanti, ma in realtà mirata al leader comunista di Caracas Nicolas Maduro, sta per prendere il via a ore secondo autorevoli fonti a stelle e strisce anche se il presidente al momento nicchia. Intanto, la più letale macchina da guerra della Marina americana, la portaerei a propulsione nucleare USS Gerald R. Ford, è in navigazione dalla base navale di Norfolk in Virginia verso il Mar dei Caraibi dove completerà al limite delle acque territoriali venezuelane quella muraglia "difensiva" contro le barche con le quali i narcotrafficanti inonderebbero gli Stati Uniti di droga: Caracas potrebbe spedire fino a 500 tonnellate di fentanyl e si sa quanto questa terribile droga sintetica preoccupi la Casa Bianca, tanto da avere stretto un accordo con la Cina perché il Dragone non esporti più la materia prima che lavorata dai narcos sudamericani diventa micidiale e uccide chi ne fa uso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Gli Usa e i raid in Venezuela. Trump ci pensa, poi frena. Maduro chiede aiuto a Putin