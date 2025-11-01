Gli Usa accusano | Hamas sta prendendo i camion di aiuti umanitari per gli sfollati Gaza
Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che Hamas sta sequestrando gli aiuti umanitari destinati ai civili bisognosi della Striscia di Gaza da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco il mese scorso. Rubio, secondo quanto riportato dal quotidiano “The Times of Israel”, ha condiviso le riprese di un drone diffuse dal Comando centrale degli Stati Uniti, che mostrano gli agenti di Hamas prendere ieri il controllo di un camion che trasportava aiuti nel nord della Striscia. “Hamas continua a privare la popolazione di Gaza degli aiuti umanitari di cui ha disperatamente bisogno. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Perché soltanto Trump può impedire che la tregua a Gaza finisca e il genocidio continui A meno di tre settimane dall’avvio del fragile cessate il fuoco a Gaza, Israele ha lanciato duri raid nella Striscia, mentre Hamas e Tel Aviv si accusano reciprocamente di av - facebook.com Vai su Facebook
Albanese rischia il posto, gli Usa la accusano di finanziamenti da gruppi filo-Hamas. FdI: l’Italia si associ - X Vai su X
Gaza, gli Usa accusano Hamas: “Attacco imminente contro i civili”. Israele chiude il valico di Rafah - Hamas respinge le accuse definendole "propaganda israeliana" e denuncia Israele di continuare a violare l'accordo, impedendo l'ingresso degli aiuti umanitari e continuando gli attacchi contro i civili ... Riporta dire.it
Il paradosso di Gaza: Israele accusa Hamas di violare i patti e riprende i raid, ma per gli Usa la tregua regge - Nella Striscia: si alternano attacchi e momenti di pace armata. Si legge su today.it
Gaza, le notizie sulla tregua Israele-Hamas in diretta | Croce Rossa: «Restituiti a Israele i corpi di tre ostaggi». Usa offrono ad Hamas un passaggio sicuro dalle aree ... - Le notizie di sabato 1 novembre sul conflitto in Medio Oriente, in diretta. Riporta corriere.it