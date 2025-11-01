Gli Usa accusano | Hamas sta prendendo i camion di aiuti umanitari per gli sfollati Gaza

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che Hamas sta sequestrando gli aiuti umanitari destinati ai civili bisognosi della Striscia di Gaza da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco il mese scorso. Rubio, secondo quanto riportato dal quotidiano “The Times of Israel”, ha condiviso le riprese di un drone diffuse dal Comando centrale degli Stati Uniti, che mostrano gli agenti di Hamas prendere ieri il controllo di un camion che trasportava aiuti nel nord della Striscia. “Hamas continua a privare la popolazione di Gaza degli aiuti umanitari di cui ha disperatamente bisogno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

