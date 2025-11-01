Gli studenti dell' Itet ' Vittorio Emanuele III' di Lucera protagonisti in Europa
Un viaggio tra cultura e crescita. Un’esperienza intensa e formativa per gli studenti lucerini in mobilità Erasmus+ a Braila, tra scambi culturali, attività inclusive e spirito europeo.Durante il mese di ottobre un gruppo di studenti dell’Itet ‘Vittorio Emanuele III’ di Lucera hanno vissuto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
