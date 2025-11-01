Gli studenti dell' Alberghiero in udienza privata da Papa Leone XIV
Una delegazione di 600 persone fra studenti, docenti, personale e genitori dell'istituto Alberghiero De Cecco incontrerà il 5 novembre prossimo Papa Leone XIV in udienza privata per il giubileo ‘Insieme per educare alla pace al dialogo’. Lo ha fatto sapere la dirigente scolastica Alessandra Di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
