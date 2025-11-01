Gli avversari Il tecnico Alvini ha saputo ricreare entusiasmo in un ambiente che lo scorso anno aveva incontrato difficoltà La squadra è consapevole dei propri miglioramenti

Fa un po’ specie vedere il Frosinone lassù, al quarto posto in classifica a soli tre punti dalla vetta, ma la compagine gialloazzurra non può considerarsi un’infiltrata nei quarti alti perché i punti fatti se li sta meritando tutti in virtù di un gioco spumeggiante e ad alta intensità, frutto anche della gioventù e della freschezza dei suoi interpreti. La squadra del Campanile è ripartita alla grande martedì sera col 4 a 0 rifilato alla Virtus Entella dopo un piccolo periodo di flessione dove aveva racimolato un solo punto in tre partite. Va detto, però, che in quel mini ciclo aveva affrontato Venezia, Monza e Sampdoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net