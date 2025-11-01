Gli avversari Il tecnico Alvini ha saputo ricreare entusiasmo in un ambiente che lo scorso anno aveva incontrato difficoltà La squadra è consapevole dei propri miglioramenti
Fa un po’ specie vedere il Frosinone lassù, al quarto posto in classifica a soli tre punti dalla vetta, ma la compagine gialloazzurra non può considerarsi un’infiltrata nei quarti alti perché i punti fatti se li sta meritando tutti in virtù di un gioco spumeggiante e ad alta intensità, frutto anche della gioventù e della freschezza dei suoi interpreti. La squadra del Campanile è ripartita alla grande martedì sera col 4 a 0 rifilato alla Virtus Entella dopo un piccolo periodo di flessione dove aveva racimolato un solo punto in tre partite. Va detto, però, che in quel mini ciclo aveva affrontato Venezia, Monza e Sampdoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Il tecnico giallorosso ha analizzato l'avversario, nonostante i cambi nella formazione partenopea, sottolineando l'alta qualità del Napoli, che ora appare «al top» - facebook.com Vai su Facebook
Convocati Frosinone per la Sampdoria: tutte le scelte di Alvini per la 9a giornata - Convocati Frosinone: l’allenatore Massimiliano Alvini ha reso pubbliche le proprie decisioni in vista della partita della 9a giornata contro la Sampdoria Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, ha ... Secondo sampnews24.com
Frosinone, Alvini su Coda: "Mi fa sempre gol, questa volta gli ho chiesto la maglia" - Il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini nel post gara della sfida contro la. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Frosinone, Alvini: "C'è rammarico per la mancata vittoria" - Frosinone, gara valevole per la nona giornata del campionato di serie B, ha parlato nella sala stampa dello stadio Luigi. Da tuttob.com