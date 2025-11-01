Gli appuntamenti a Spoltore in occasione della festa dell' unità nazionale e delle forze armate del 4 novembre
Anche l'amministrazione comunale di Spoltore ha organizzato alcuni momenti istituzionali per la festa del 4 novembre, ovvero la “Giornata dell'unità nazionale e delle forze armate” per ricordare i temi dell’unità nazionale e il ruolo delle forze armate nell’ambito del servizio nazionale di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
