Gli appuntamenti a Spoltore in occasione della festa dell' unità nazionale e delle forze armate del 4 novembre

Anche l'amministrazione comunale di Spoltore ha organizzato alcuni momenti istituzionali per la festa del 4 novembre, ovvero la “Giornata dell'unità nazionale e delle forze armate” per ricordare i temi dell’unità nazionale e il ruolo delle forze armate nell’ambito del servizio nazionale di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it