Glamour premia le donne dell’anno Piccolo dettaglio | sono nove uomini
La versione inglese della rivista «Glamour» mette in copertina dei trans: dietro la retorica della lotta alle discriminazioni, si cela l’intento d’imporre un modello. La Rowling: «Così dite alle ragazze che i ragazzi sono femmine migliori di loro». 🔗 Leggi su Laverita.info
Scopri altri approfondimenti
Oggi Ipnosi Boutique ti premia con 2 articoli Non perdere questa opportunità !!! #gaudi #glamour #nosecrets #fashion #jeans #classe #new #collection #celeste #outfits - facebook.com Vai su Facebook