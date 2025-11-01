Glamour premia le donne dell’anno Piccolo dettaglio | sono nove uomini

Laverita.info | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La versione inglese della rivista «Glamour» mette in copertina dei trans: dietro la retorica della lotta alle discriminazioni, si cela l’intento d’imporre un modello. La Rowling: «Così dite alle ragazze che i ragazzi sono femmine migliori di loro». 🔗 Leggi su Laverita.info

