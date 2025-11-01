Giustizia lo sfogo di Gaia Tortora | Ecco perché la sinistra mi fa una tristezza infinita
Nel pieno del confronto politico sulla riforma della giustizia promossa dal governo Meloni, destinata al referendum confermativo, la giornalista di La7 Gaia Tortora interviene con parole che scuotono il dibattito pubblico. Figlia di Enzo Tortora, vittima di uno dei più clamorosi errori giudiziari italiani, la conduttrice non risparmia critiche alla sinistra e al tono, a suo giudizio “infantile”, assunto dall’opposizione. Leggi anche: Nordio e la “litania petulante”: la riforma della giustizia diventa uno scontro di potere Leggi anche: “Indegno! Fallimento clamoroso!”. Garlasco, lo sfogo di Feltri: con chi ce l’ha «La sinistra che espone cartelli con la scritta No ai pieni poteri mi fa tristezza», afferma in un’intervista rilasciata a Il Foglio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
