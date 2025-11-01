Giustizia l’affondo di Mantovano | ‘I gip subiscono l’influenza dei pm’ Basilico Csm | ‘Parole oltraggiose per magistrati’

Mentre è iniziata la corsa al referendum dopo l’approvazione definitiva al Senato della riforma costituzionale sulla giustizia, è Alfredo Mantovano a infiammare il dibattito. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ospite su Rai 1 nel programma di Bruno Vespa, prima allude a futuri interventi sulla responsabilità civile dei magistrati, spiegando che “intervenire sul disciplinare è qualcosa che può incidere anche sull’efficienza “, poi dà l’affondo: “I pieni poteri – dice – sono di chi per via giudiziaria blocca la politica dell’immigrazione impedendo le espulsioni” o “di chi blocca la politica industriale fermando gli impianti” o ancora “di chi non dà seguito alle indagini per i disordini a Roma”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giustizia, l’affondo di Mantovano: ‘I gip subiscono l’influenza dei pm’. Basilico (Csm): ‘Parole oltraggiose per magistrati’

Altre letture consigliate

L'affondo di Platini: "Giustizia sportiva? No, mafia svizzera" L'ex campione francese della Juventus si toglie qualche sassolino dalle scarpette https://sport.tiscali.it/calcio/articoli/platini-giustizia-sportiva-no-mafia-svizzera/ - facebook.com Vai su Facebook

Caso Almasri, tutte le accuse a Nordio, Piantedosi e Mantovano - Omissione di atti di ufficio per il ministro della Giustizia Carlo Nordio, concorso in favoreggiamento per i ministri Matteo Piantedosi e Nordio e per il sottosegretario Alfredo Mantovano, concorso in ... Come scrive rainews.it

Caso Almasri, no della Camera al processo per Nordio - L'Aula della Camera ha negato l'autorizzazione a procedere sul caso Almasri nei confronti del ministro della Giustizia Carlo Nordio, del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario ... Secondo tgcom24.mediaset.it

Almasri, Giunta Camera: no autorizzazione a procedere per Mantovano, Nordio e Piantedosi - La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta di procedere nei confronti dei ministri della Giustizia Carlo Nordio e dell'Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario alla ... Si legge su adnkronos.com