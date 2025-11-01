Giustizia la battaglia si sposta in tv | la strategia del governo per vincere il referendum

La riforma della giustizia entra nella sua fase più intensa. Dopo l’approvazione in quarta lettura, il centrodestra accelera: i forzisti si sono precipitati a Montecitorio per firmare la richiesta di referendum sulla separazione delle carriere, mentre Fratelli d’Italia e Lega si muoveranno tra lunedì e martedì. Tutto coordinato via chat, in una mobilitazione che somiglia a una campagna elettorale anticipata. Il governo, che formalmente parla di un confronto “nel merito”, ha già scelto il campo mediatico come principale terreno di battaglia. Protagonista del primo affondo è Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e uomo di fiducia di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Giustizia, la battaglia si sposta in tv: la strategia del governo per vincere il referendum

