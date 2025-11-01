Giustizia | Gasparri ' martedì depositeremo firme referendum'

Roma, 1 nov (Adnkronos) - "Martedì depositeremo le firme per il referendum sulla giustizia. Via dal campo le menzogne, nessun controllo politico della magistratura, niente pieni poteri. Vogliamo abolire la spartizione correntizia del Csm e ridare alla magistratura prestigio ed indipendenza”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri al Gr Rai. 🔗 Leggi su Iltempo.it

