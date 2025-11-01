“La separazione delle carriere ha poco a che vedere con il transito da una funzione all’altra, ma invece è incentrata sul fatto che attualmente, nello stesso Consiglio superiore della magistratura, i magistrati requirenti, cioè gli accusatori, danno i voti ai giudici, cioè a quei magistrati che devono essere e apparire terzi e imparziali. Tutto ciò non solo è irragionevole ma contrasta con i principi elementari del processo accusatorio. Infatti quando provo a spiegare la situazione attuale ai miei colleghi di altri paesi, come Gran Bretagna e Stati Uniti, dove la democrazia è na ta, o non mi capiscono o ci ridono dietro ”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giustizia da cambiare, Nordio: “All’estero ridono del nostro sistema, i magistrati devono recuperare credibilità”