Giustizia da cambiare Nordio | All’estero ridono del nostro sistema i magistrati devono recuperare credibilità
“La separazione delle carriere ha poco a che vedere con il transito da una funzione all’altra, ma invece è incentrata sul fatto che attualmente, nello stesso Consiglio superiore della magistratura, i magistrati requirenti, cioè gli accusatori, danno i voti ai giudici, cioè a quei magistrati che devono essere e apparire terzi e imparziali. Tutto ciò non solo è irragionevole ma contrasta con i principi elementari del processo accusatorio. Infatti quando provo a spiegare la situazione attuale ai miei colleghi di altri paesi, come Gran Bretagna e Stati Uniti, dove la democrazia è na ta, o non mi capiscono o ci ridono dietro ”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Will Media. . La riforma della giustizia è stata approvata - facebook.com Vai su Facebook
Riforma della giustizia. Giudici o pm, due percorsi e due Csm: così cambia la giustizia - La principale novità riguarda la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e inquirente. Scrive repubblica.it