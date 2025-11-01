Giuseppe Sempio indagato per corruzione le prime parole e la rivelazione sui sequestri

Giuseppe Sempio rompe il silenzio a Quarto Grado dopo l’indagine per corruzione: “Ci hanno sequestrato i telefoni, ma è passato tanto tempo”. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Giuseppe Sempio indagato per corruzione, le prime parole e la rivelazione sui sequestri

Si allarga il filone della Procura di Brescia che indagata per corruzione: oltre all'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, nel registro degli indagati è stato iscritto anche Giuseppe Sempio Su cosa si basa l’ipotesi di corruzione - facebook.com Vai su Facebook

#Juorno caso #Poggi, #svolta nelle #indagini: indagato per #corruzione #GiuseppeSempio padre di #Andrea - X Vai su X

Delitto di Garlasco, il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione: avrebbe pagato per l’archiviazione del figlio - Giuseppe Sempio, secondo l'accusa, avrebbe versato una cifra tra i 20 e i 30mila euro per far archiviare l'indagine su suo figlio Giuseppe Sempio, padre di Andrea, sospettato numero uno della nuova in ... Secondo tpi.it

Garlasco in TV, il padre di Sempio indagato per corruzione. Infante contro Lovati - Giuseppe Sempio finisce su registro degli indagati della Procura di Brescia: il conduttore di Ore 14 ‘risponde’ dopo le offese dell’avvocato ... Da libero.it

Garlasco, il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione a Brescia - Giuseppe Sempio, padre di Andrea, è indagato per corruzione nell'indagine della Procura di Brescia che vede accusato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti per corruzione in atti ... Riporta tg24.sky.it