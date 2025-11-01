AGI - Nel corso della puntata di “ Quarto Grado ”, condotta da Gianluigi Nuzzi - in onda il 31 ottobre, su Retequattro – è intervenuto, Giuseppe Sempio, padre di Andrea, che racconta le sensazioni dopo che ieri è stato inserito nel registro degli indagati dalla procura di Brescia nell’indagine per corruzione nell'ambito dell'inchiesta volta a fare luce sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, per il quale è stato condannato Alberto Stasi. Al telefono, Sempio riferisce di aver saputo dell'indagine a suo carico "alle sei e dieci un giornalista diceva questa cosa e alle sette e dieci sono arrivati quelli della finanza" che hanno sequestrato i dispositivi elettronici all'uomo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Giuseppe Sempio dopo essere stato indagato: "Stiamo ragionando, non mi ricordo"