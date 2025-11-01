Giuseppe Colonna | il primo Sindaco di Napoli e la nascita dell’autogoverno cittadino
Napoli ha avuto il suo primo sindaco in Giuseppe Colonna, un uomo che si trovò a guidare la città in un periodo di profonde trasformazioni politiche e sociali. La sua amministrazione segnò l’inizio dell’autogoverno municipale, ponendo le basi per la gestione moderna della città. Chi era Giuseppe Colonna?. Giuseppe Colonna apparteneva a una nobile famiglia napoletana ed era noto per il suo impegno politico e amministrativo. Prima di diventare sindaco, aveva ricoperto diversi incarichi di rilievo all’interno della struttura amministrativa del Regno di Napoli. La sua ascesa al ruolo di primo cittadino avvenne in un contesto di grandi cambiamenti: l’occupazione francese e le riforme imposte da Giuseppe Bonaparte, fratello di Napoleone, avevano rivoluzionato l’assetto istituzionale del Regno. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
