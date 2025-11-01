Giuseppe Blanco trionfa al Premio Lelio Luttazzi 2025 | il giovane talento siciliano conquista la giuria all’unanimità

La finale del concorso organizzato dalla Fondazione Lelio Luttazzi e riservato ai giovani autori pianisti jazz si è svolta al CPM di Milano ed è stata vinta dal pianista siciliano, votato all’unanimità dalla giuria. Un nuovo astro del pianoforte jazz italiano, ecco Giuseppe Blanco. È Giuseppe Blanco il vincitore della sesta edizione del Premio Lelio Luttazzi, concorso nazionale dedicato ai giovani autori pianisti jazz dai 16 ai 30 anni. L’evento, organizzato dalla Fondazione Lelio Luttazzi, rende omaggio al celebre musicista e showman triestino, una delle figure più versatili della cultura italiana del Novecento. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

