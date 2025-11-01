Giugliano archiviazione per l’ex consigliere M5S Salvatore Pezzella | Ecco la verità

Pezzella: “Hanno provato a distruggermi, ma ho sempre avuto fiducia nella giustizia”. “Ecco la verità. Dopo tanto fango, dopo i tentativi di colpire e macchiare la mia persona e, soprattutto, il Movimento 5 Stelle, le cose non sono andate come speravano quelli che hanno provato con ogni mezzo — intimidazioni, minacce, la distruzione della mia macchina — a mettermi a tacere e a umiliare la mia onestà.” Così il già consigliere comunale di Giugliano Salvatore Pezzella ha commentato la notizia dell’archiviazione in un post su Facebook. “Hanno cercato di ferire me, la mia famiglia, hanno fatto piangere i miei figli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it