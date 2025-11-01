Giubileo della Terra per un nuovo umanesimo sostenibile
Il Giubileo di Papa Francesco non poteva non riservare un’attenzione particolare a quel Creato al quale aveva dedicato la sua seconda enciclica, la “Laudato sì” del 2015, prendendo a prestito, non a caso le parole iniziali del “Cantico delle Creature” di San Francesco d’Assisi del quale, primo papa nella storia della Chiesa, aveva voluto prendere anche il nome. “Se fossimo ancora capaci di guardare con stupore al creato – si legge nella Bolla di Indizione del Giubileo – potremmo comprendere l’alternarsi delle stagioni con i loro frutti; osservare la vita degli animali e i cicli del loro sviluppo; avere gli occhi semplici di San Francesco che nel suo Cantico delle Creature, scritto proprio 800 anni fa, percepiva il creato come una grande famiglia e chiamava il sole ‘fratello’ e la luna ‘sorella’”. 🔗 Leggi su Formiche.net
Altre letture consigliate
La clericalata della settimana è della Camera dei Deputati che ha ospitato, nell’Aula dei Gruppi Parlamentari, la conferenza “Giubileo della Terra: verso un nuovo umanesimo sostenibile”, evento conclusivo del percorso “Filo Verde per un Giubileo Sostenibile” - facebook.com Vai su Facebook
“Terra, lavoro e casa”: il Giubileo arriva anche nel palazzo occupato. I Movimenti popolari allo Spin Time. @scannavo https://ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2025/10/22/opposizioni-divise-oggi-cinque-diverse-risoluzioni/8168889/?utm_medium=Social&ut - X Vai su X