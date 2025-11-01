Gira tre ospedali in mezza giornata poi peggiora e muore L’odissea di un anziano
Merate (Lecco) – Un calvario, da un ospedale all’altro, fino alla morte. Un paziente di 86 anni è morto in ospedale a Lecco, dopo essere stato trasferito in mezza giornata da quello di Merate a quello di Monza, e da quello di Monza a quello di Lecco. Il pensionato, che abitava nel Meratese, tre settimane fa è stato accompagnato dai familiari al Pronto soccorso del San Leopoldo Mandic di Merate, su suggerimento del suo medico di base, perché le sue condizioni generali erano peggiorate e aveva il volto gonfio tra l’occhio e l’orecchio. I medici di turno lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, fra questi gli esami del sangue completi e la Tac, da cui sarebbe emersa una possibile infezione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
