Giovani e dipendenze | consapevolezza – scelte – futuro
Il 6 novembre alle ore 10, presso l’aula consiliare del Comune di Quarto si terrà un convegno a cura dell’associazione Anteas, Amici dei Campi Flegrei, in collaborazione con il Comune di Quarto. Parlare di dipendenze oggi non significa soltanto segnalare il consumo di sostanze illegali o il “bevendo di troppo”. Significa indagare un panorama complesso . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
