Giovani di Casapound a Cagliari tensione alla contromanifestazione | polizia usa gli idranti
La polizia ha usato l’idrante per disperdere un corteo antagonista a Cagliari, contro il raduno di Blocco studentesco, il movimento di Casapound L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Uno striscione con la scritta "Europa: terra dei popoli europei" è apparso la scorsa notte al polo scolastico di via Makallè. Un messaggio che Blocco Studentesco, gruppo giovanile di ispirazione neofascista legato a Casapound, ha indirizzato agli studenti della
#Cagliari. Il corteo di "Blocco Studentesco" partirà dalla sede di Casapound, mentre il Coordinamento Antifascista ha convocato un presidio di protesta contro l'iniziativa
Cagliari blindata per le manifestazioni, alta tensione in città - Cagliari si prepara a un pomeriggio di alta tensione, con Polizia e Carabinieri schierati per gestire due manifestazioni previste a breve distanza e in contemporanea.
Cortei a Cagliari, idranti contro i manifestanti antifascisti: in risposta bottiglie e fumogeni - Qualche momento di tensione nel corso del corteo organizzato dal Coordinamento Antifascista di Cagliari, presidio di protesta in risposta a quello del Blocco studentesco, movimento giovanile legato a
Cortei a Cagliari, gli antifascisti: "Respingiamo operazioni di propaganda xenofoba" - Alta tensione a Cagliari e massiccio dispiegamento di forze dell'ordine per le due manifestazioni previste questo pomeriggio in città.