Giovane trovato morto per strada nella notte

Tragedia nella notte a Rapallo dove un giovane di 19 anni è morto per cause in via di accertamento. A trovare il corpo ormai privo di vita del giovane è stato un uomo, che si stava recando al lavoro.L'allarme è scattato poco dopo le 5 di oggi, sabato 1 novembre 2025, in via del Castellino. Sul. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

