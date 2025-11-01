Giovane colpito alla testa da pallini da caccia
Un giovane di 23 anni è stato colpito alla testa dalla rosa di pallini partiti da un fucile da caccia. Il fatto è avvenuto intorno alle 16 di sabato 1 novembre 2025 a Santo Stefano d'Aveto in località Alpicella.Sul posto sono intervenuti auto medica Tango 1 e un'ambulanza della Croce Rossa di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Intervenuto per allontanare un giovane straniero che chiedeva l’elemosina, un operatore del mercato coperto di via Repubblica nella tarda mattinata di ieri è finito in ospedale, colpito da un violento pugno al viso - facebook.com Vai su Facebook
Giovane colpito alla testa da pallini da caccia - Il fatto è avvenuto intorno alle 16 di sabato 1 novembre 2025 a Santo Stefano d'Aveto in località ... Riporta genovatoday.it
Santo Stefano d’Aveto, 23enne ferito alla testa durante una battuta di caccia - Incidente di caccia a Santo Stefano d’Aveto, ferito alla testa un ragazzo di 23 anni. Secondo ilsecoloxix.it
Incidente di caccia ad Alpicella, 23enne ferito alla testa da una rosa di pallini: è giallo sulla dinamica - Incidente di caccia oggi pomeriggio con un giovane cacciatore di 23 anni raggiunto alla testa dalla rosa di pallini partiti da un fucile. Da msn.com