Reggio Emilia, 1 novembre 2025 – Pazza partita sotto l'insolito sole cocente di Avellino considerando che è il 1° novembre: vincono i lupi di casa per 4-3 dopo una girandola di gol che avrà sicuramente divertito gli spettatori neutrali. La Reggiana, dopo l'estasi del derby col Modena, perde la quarta gara in questi undici turni, e, in attesa del resto delle gare, viene scavalcata in classifica proprio dall’Avellino. Granata attualmente all’ottavo posto, con 15 punti, in zona playoff (+6 sui playout ma devono giocare tutte, questo era l’anticipo delle 12.30). Nel primo tempo 1-1: autogol di Simic propiziata da Bozzolan, e pari su rigore di Insigne (tocco di mano di Charlys visto al Var). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giostra del gol sotto il sole di Avellino: la Reggiana, alla fine, perde 4-3