Giornata mondiale del veganesimo | cosa significa e perché non è solo una dieta
Si celebra il 1° novembre. In Italia quasi il 3% della popolazione si definisce vegana o vegetariana, con una crescita costante, in particolare tra i giovani e le donne. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Approfondisci con queste news
GIORNATA MONDIALE DELLE CITTÀ | 31 OTTOBRE 2025 Oggi celebriamo la Giornata Mondiale delle Città, riconoscendo la loro bellezza, la complessità delle sfide che affrontano ogni giorno e le infinite possibilità di costruire uno sviluppo più inclusivo, resil - facebook.com Vai su Facebook
16 Ottobre 2025 – Giornata Mondiale dell’Alimentazione - X Vai su X
È la giornata mondiale del veganesimo: ecco come frutta e verdura incidono sul nostro stile di vita - L'impatto ambientale di questa dieta che può evitare 15 milioni di morti all'anno ... Segnala tgcom24.mediaset.it
Giornata mondiale del veganesimo - Giornata mondiale del veganesimo: una dieta con ridotto consumo di carne può evitare milioni di morti premature e abbattere del 15% le emissioni Biolab: “dall’Eu misure irrazionali che ostacolano la ... Lo riporta politicamentecorretto.com
La giornata veg accende lo scontro con Bruxelles - È la Giornata mondiale del veganesimo: la “dieta della salute planetaria” lanciata dalla EAT- Da msn.com