Giorgia Meloni vive in una villa o in un villino? I dubbi di Domani sull’abitazione fuori Roma | Così ha risparmiato 70mila euro di tasse
L’abitazione acquistata e ristrutturata da Giorgia Meloni è una villa o un villino? A chiederselo è un articolo del Domani, che accusa la premier di aver fatto classificare la sua dimora a Mostacciano, una frazione di Roma, in A7, la categoria riservata ai villini, con l’obiettivo di risparmiare un bel po’ di soldi in tasse. In questo modo, spiegano i giornalisti Stefano Iannaccone ed Enrica Riera, la leader di FdI è riuscita a godere dell’Iva ridotta al quattro per cento, l’imposta di registro fissa a 200 euro e altre agevolazioni previste per la prima casa, come l’esenzione Imu e Tasi. Se fosse stata classificata come A8, la categoria che indica le ville, tutti questi vantaggi sarebbero svaniti. 🔗 Leggi su Open.online
